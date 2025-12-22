Уход Майну из «МЮ» зимой не состоится из-за травмы Фернандеша — Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, вероятно, не покинет команду в ближайшее трансферное окно из-за травмы капитана «красных дьяволов» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Sky Sports.

Португалец был заменён в перерыве матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2) из-за дискомфорта, который он ощутил в первом тайме после одного из эпизодов встречи. По данным источника, уход Майну из «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время не состоится ни на правах аренды, ни на постоянной основе.

Кобби Майну принял участие в 12 матчах манкунианцев в нынешнем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.