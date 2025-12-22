Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уход Майну из «МЮ» зимой не состоится из-за травмы Фернандеша — Sky Sports

Уход Майну из «МЮ» зимой не состоится из-за травмы Фернандеша — Sky Sports
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, вероятно, не покинет команду в ближайшее трансферное окно из-за травмы капитана «красных дьяволов» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Sky Sports.

Португалец был заменён в перерыве матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2) из-за дискомфорта, который он ощутил в первом тайме после одного из эпизодов встречи. По данным источника, уход Майну из «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время не состоится ни на правах аренды, ни на постоянной основе.

Кобби Майну принял участие в 12 матчах манкунианцев в нынешнем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.

Материалы по теме
Капитан «МЮ» Фернандеш был заменён в перерыве матча лишь в третий раз за всё время в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android