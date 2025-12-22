Первый вратарь «Краснодара»: уже во Второй лиге у нас была база, каких нет у половины РПЛ

Первый голкипер в истории «Краснодара» и бывший тренер команды Дмитрий Климов поделился воспоминаниями об условиях и инфраструктуре в клубе в первый сезон в профессиональном футболе в 2008 году.

— Галицкий уже в 2008 году верил, что достигнет в футболе вершин?

— Не знаю, насколько верил, но всё для этого делал. Клубная база уже в 2008 году была на самом высоком уровне — думаю, у половины команд РПЛ и сегодня таких нет. Поля шикарные были, тренажёрные залы, медицинский блок. Только стадиона не было — на «Труде» играли, однако ничего страшного. Я думаю, руководители клуба и сами тогда только учились работе в футболе, как выстраивать отношения с игроками, тренерами. Сейчас, думаю, они в этом поднаторели и вникли во все нюансы, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Краснодар» был создан 22 февраля 2008 года. В минувшем сезоне команда впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата России.