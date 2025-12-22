Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый вратарь «Краснодара»: уже во Второй лиге у нас была база, каких нет у половины РПЛ

Первый вратарь «Краснодара»: уже во Второй лиге у нас была база, каких нет у половины РПЛ
Комментарии

Первый голкипер в истории «Краснодара» и бывший тренер команды Дмитрий Климов поделился воспоминаниями об условиях и инфраструктуре в клубе в первый сезон в профессиональном футболе в 2008 году.

— Галицкий уже в 2008 году верил, что достигнет в футболе вершин?
— Не знаю, насколько верил, но всё для этого делал. Клубная база уже в 2008 году была на самом высоком уровне — думаю, у половины команд РПЛ и сегодня таких нет. Поля шикарные были, тренажёрные залы, медицинский блок. Только стадиона не было — на «Труде» играли, однако ничего страшного. Я думаю, руководители клуба и сами тогда только учились работе в футболе, как выстраивать отношения с игроками, тренерами. Сейчас, думаю, они в этом поднаторели и вникли во все нюансы, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Краснодар» был создан 22 февраля 2008 года. В минувшем сезоне команда впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата России.

Материалы по теме
«С Галицким спорили о пенальти». Самый первый вратарь «Краснодара»
Эксклюзив
«С Галицким спорили о пенальти». Самый первый вратарь «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android