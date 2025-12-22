Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Письмо Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 млн рублей

Письмо Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 млн рублей
Комментарии

Письмо из тюрьмы футболиста сборной СССР и легенды московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Эдуард Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании в 1958 году, после чего – признан виновным в совершении преступления. Суд приговорил нападающего «Торпедо» к 12 годам лишения свободы. Во время заключения спортсмен работал на лесоповале и в шахтах, помимо этого, участвовал в футбольных турнирах среди заключённых. В феврале 1963 года футболист был условно-досрочно освобождён.

В составе «Торпедо» форвард стал чемпионом СССР в 1965 году, а также выигрывал Кубок СССР. Кроме того, он был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Материалы по теме
«Не кори нас, что не исполнили последнее твоё желание». Как прощались с Никитой Симоняном
«Не кори нас, что не исполнили последнее твоё желание». Как прощались с Никитой Симоняном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android