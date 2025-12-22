Письмо Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 млн рублей

Письмо из тюрьмы футболиста сборной СССР и легенды московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Эдуард Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании в 1958 году, после чего – признан виновным в совершении преступления. Суд приговорил нападающего «Торпедо» к 12 годам лишения свободы. Во время заключения спортсмен работал на лесоповале и в шахтах, помимо этого, участвовал в футбольных турнирах среди заключённых. В феврале 1963 года футболист был условно-досрочно освобождён.

В составе «Торпедо» форвард стал чемпионом СССР в 1965 году, а также выигрывал Кубок СССР. Кроме того, он был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.