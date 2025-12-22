Первый вратарь «Краснодара» Климов: клуб давно заслуживал чемпионства

Первый голкипер в истории «Краснодара» и бывший тренер клуба Дмитрий Климов высказался о чемпионстве «быков» в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Чёрно-зелёные завершили прошлый сезон на первом месте в таблице с 67 очками и отрывом в одно очко от «Зенита».

— Чемпионство «Краснодара» восприняли и как своё тоже?

— В прошлом сезоне я несколько раз замещал Михаила Савченко на тренировках первой команды, когда он отлучался на обучение. Но как своё я это чемпионство не могу ощущать. Всё-таки близко я с командой не работал. Однако за весь «Краснодар» я рад и горд. Они давно этого заслужили и могли ещё раньше становиться чемпионами, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На зимнюю паузу в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» также ушёл на первом месте в турнирной таблице. У команды 40 очков в 18 играх, а отрыв от «Зенита» составляет одно очко.