Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый вратарь «Краснодара» Климов: клуб давно заслуживал чемпионства

Первый вратарь «Краснодара» Климов: клуб давно заслуживал чемпионства
Комментарии

Первый голкипер в истории «Краснодара» и бывший тренер клуба Дмитрий Климов высказался о чемпионстве «быков» в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Чёрно-зелёные завершили прошлый сезон на первом месте в таблице с 67 очками и отрывом в одно очко от «Зенита».

— Чемпионство «Краснодара» восприняли и как своё тоже?
— В прошлом сезоне я несколько раз замещал Михаила Савченко на тренировках первой команды, когда он отлучался на обучение. Но как своё я это чемпионство не могу ощущать. Всё-таки близко я с командой не работал. Однако за весь «Краснодар» я рад и горд. Они давно этого заслужили и могли ещё раньше становиться чемпионами, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На зимнюю паузу в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» также ушёл на первом месте в турнирной таблице. У команды 40 очков в 18 играх, а отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

Материалы по теме
«С Галицким спорили о пенальти». Как первый вратарь «Краснодара» тренировал Сафонова
Эксклюзив
«С Галицким спорили о пенальти». Как первый вратарь «Краснодара» тренировал Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android