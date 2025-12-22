Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич: у нас Станковичу будет гораздо легче, чем в «Спартаке»

Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич: у нас Станковичу будет гораздо легче, чем в «Спартаке»
Комментарии

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о назначении в белградский клуб бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. О подписании контракта со специалистом было объявлено 22 декабря.

«Деян Станкович сейчас дома, в окружении высококлассных профессионалов. И ему, безусловно, будет гораздо легче, чем в «Спартаке», показать всё, на что он способен как тренер. Я верю, что в «Црвене Звезде» он добьётся всего, чего ему не удалось в «Спартаке». Не всё зависит от тренера, футбол – сложное дело», — приводит слова Терзича «Матч ТВ».

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.

