Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич: у нас Станковичу будет гораздо легче, чем в «Спартаке»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о назначении в белградский клуб бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. О подписании контракта со специалистом было объявлено 22 декабря.

«Деян Станкович сейчас дома, в окружении высококлассных профессионалов. И ему, безусловно, будет гораздо легче, чем в «Спартаке», показать всё, на что он способен как тренер. Я верю, что в «Црвене Звезде» он добьётся всего, чего ему не удалось в «Спартаке». Не всё зависит от тренера, футбол – сложное дело», — приводит слова Терзича «Матч ТВ».

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.