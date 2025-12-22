Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мали — Замбия, результат матча 22 декабря 2025, счет 1:1, 1-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Замбия ушла от поражения на последних минутах матча с Мали в 1-м туре Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Мали и Замбии. Команды играли на стадионе «Стад Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Омар Абдулкадир Артан (Сомали). Игра закончилась результативной ничьей — 1:1.

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Мали
Окончен
1 : 1
Замбия
1:0 Синайоко – 61'     1:1 Дака – 90+2'    

На 41-й минуте нападающий малийской команды Эль Билал Туре не реализовал пенальти. На 61-й минуте вингер Лассин Синайоко вывел сборную Мали вперёд. На 90+2-й минуте нападающий Замбии Патсон Дака восстановил равенство в счёте.

Ранее в группе А сборная Марокко одержала победу над Коморскими островами. Матчи 2-го и 3-го тура в группе А пройдут 26-го и 29-го декабря. Финал турнира состоится 18 января.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Таблица групп Кубка африканских наций - 2025
Материалы по теме
РПЛ дебютирует на Кубке Африки? Прямая видеотрансляция матча сборной Мали на «Чемпионате»!
Live
РПЛ дебютирует на Кубке Африки? Прямая видеотрансляция матча сборной Мали на «Чемпионате»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android