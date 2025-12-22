Замбия ушла от поражения на последних минутах матча с Мали в 1-м туре Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Мали и Замбии. Команды играли на стадионе «Стад Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Омар Абдулкадир Артан (Сомали). Игра закончилась результативной ничьей — 1:1.

На 41-й минуте нападающий малийской команды Эль Билал Туре не реализовал пенальти. На 61-й минуте вингер Лассин Синайоко вывел сборную Мали вперёд. На 90+2-й минуте нападающий Замбии Патсон Дака восстановил равенство в счёте.

Ранее в группе А сборная Марокко одержала победу над Коморскими островами. Матчи 2-го и 3-го тура в группе А пройдут 26-го и 29-го декабря. Финал турнира состоится 18 января.