Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Париж» хочет усилиться Мойзе Кином из «Фиорентины» — La Gazzetta dello Sport

«Париж» хочет усилиться Мойзе Кином из «Фиорентины» — La Gazzetta dello Sport
Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин стал одной из главных целей «Парижа» в рамках ближайшего трансферного окна. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В парижском клубе понимают, что данный трансфер будет непросто совершить, контактов между командами ещё не было. Итальянский клуб не настроен расставаться с Кином, поскольку он является важной частью команды. Сам футболист также не рассматривает сейчас варианты с переходом в какой-либо другой клуб. Летом вступит в силу клаусула за игрока в размере € 62 млн.

Ранее Мойзе Кин уже выступал во Франции: с 2020 по 2021 год он в рамках аренды из «Эвертона» защищал цвета «ПСЖ».

