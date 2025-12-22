Сербский журналист: болельщикам «Црвены» не нравилось поведение Станковича в «Спартаке»

Дарко Николич, редактор спортивного раздела сербского сайта «Вечерние новости», рассказал о реакции болельщиков «Црвены Звезды» на возвращение в команду Деяна Станковича. Специалист работал в клубе с 2019 по 2022 год.

«Большинство болельщиков «Црвены» высказалось за возвращение Деяна Станковича. Главными аргументами было то, что он большой фанат «Црвены Звезды», темпераментный — с ним игрокам не позволят расслабиться. А самые преданные болельщики его очень любят.

Даже среди тех, кто поддержал возвращение Станковича, встречаются мнения, что он не сильно стал лучше как тренер с первого раза, хотя работал в трёх клубах после этого. А есть и те, кто говорит: «Мне не нравилось его поведение в России».

И третье, что бросается в глаза, это то, что есть люди, которые редко одобряют возвращение на тот же тренерский пост. Хотя они также поддерживают «Црвену», они отмечают, что редким исключением является тренер баскетбольной команды Саша Обрадович, который в первый раз ненадолго стал тренером «Црвены», руководил клубом в сложных обстоятельствах, а теперь вернулся как человек, заметно улучшивший свои тренерские навыки. Что касается Деяна Станковича — ещё предстоит увидеть, насколько правдивы его сегодняшние слова: «Я сильно изменился. Надеюсь, к лучшему», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Последним местом работы Станковича является «Спартак», где он тренировал с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.