Бывший голкипер и тренер «Краснодара» объяснил феномен вратарской школы клуба

Первый голкипер в истории «Краснодара» и бывший тренер команды Дмитрий Климов высказался о вратарской школе чёрно-зелёных, воспитавшей таких вратарей, как Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Денис Адамов и Евгений Латышонок.

— Как бы вы объяснили феномен краснодарской вратарской школы?

— Мы практически нигде не видим фамилий тренеров, которые с ребятами занимались на протяжении многих лет. Я хотел бы отметить работу своих коллег — Игоря Фильченко, Олега Белякова, Станислава Иваненко. Сербский специалист Момер Чирич длительное время был у нас старшим специалистом. Считаю его одним из лучших тренеров по вратарям. Михаил Савченко сейчас уже в первой команде трудится. Все эти люди внесли огромный вклад в становление краснодарских вратарей — не просто так многие из них так рано начали играть на высшем уровне.

— В «Краснодаре» существует единая методика подготовки голкиперов?

— Как раз с Чиричем в 2013-2014 годах была разработана единая методика, по которой работали все тренеры. Мы не ориентировались ни на какие топ-клубы — сами составили программу, исходя из собственных знаний и представлений о том, что нужно вратарю в определённый возрастной период, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.