Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший голкипер и тренер «Краснодара» объяснил феномен вратарской школы клуба

Бывший голкипер и тренер «Краснодара» объяснил феномен вратарской школы клуба
Комментарии

Первый голкипер в истории «Краснодара» и бывший тренер команды Дмитрий Климов высказался о вратарской школе чёрно-зелёных, воспитавшей таких вратарей, как Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Денис Адамов и Евгений Латышонок.

— Как бы вы объяснили феномен краснодарской вратарской школы?
— Мы практически нигде не видим фамилий тренеров, которые с ребятами занимались на протяжении многих лет. Я хотел бы отметить работу своих коллег — Игоря Фильченко, Олега Белякова, Станислава Иваненко. Сербский специалист Момер Чирич длительное время был у нас старшим специалистом. Считаю его одним из лучших тренеров по вратарям. Михаил Савченко сейчас уже в первой команде трудится. Все эти люди внесли огромный вклад в становление краснодарских вратарей — не просто так многие из них так рано начали играть на высшем уровне.

— В «Краснодаре» существует единая методика подготовки голкиперов?
— Как раз с Чиричем в 2013-2014 годах была разработана единая методика, по которой работали все тренеры. Мы не ориентировались ни на какие топ-клубы — сами составили программу, исходя из собственных знаний и представлений о том, что нужно вратарю в определённый возрастной период, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«С Галицким спорили о пенальти». Самый первый вратарь «Краснодара»
Эксклюзив
«С Галицким спорили о пенальти». Самый первый вратарь «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android