Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Бавария» весь год возглавляла турнирную таблицу Бундеслиги. Это рекорд турнира

После победы «Баварии» в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом» (4:0) мюнхенский клуб сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Тем самым подопечные Венсана Компани стали первой командой в истории немецкого чемпионата, весь календарный год занимавшей первое место в таблице. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Станишич – 15'     0:2 Олисе – 32'     0:3 Диас – 86'     0:4 Кейн – 90+2'    

Весь 2025 год мюнхенцы возглавляли турнирную таблицу – после каждого из 34 туров года. По итогам сезона-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги. На данный момент в активе команды 41 очко.

В следующем туре «Бавария» 11 января дома сыграет с «Вольфсбургом».

