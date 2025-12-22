«Бавария» весь год возглавляла турнирную таблицу Бундеслиги. Это рекорд турнира

После победы «Баварии» в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом» (4:0) мюнхенский клуб сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Тем самым подопечные Венсана Компани стали первой командой в истории немецкого чемпионата, весь календарный год занимавшей первое место в таблице. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Весь 2025 год мюнхенцы возглавляли турнирную таблицу – после каждого из 34 туров года. По итогам сезона-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги. На данный момент в активе команды 41 очко.

В следующем туре «Бавария» 11 января дома сыграет с «Вольфсбургом».