Руни: Экитике — самый стабильный игрок «Ливерпуля» по забитым голам

Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высоко отозвался о футболисте «Ливерпуля» Уго Экитике.

«Давление на него, должно быть, было огромным, потому что он обошёлся клубу в немалую сумму, а с учётом того, что «Ливерпуль» приобрёл ещё и [Флориана] Вирца и [Александера] Исака, это тоже на него давило в плане попадания в стартовый состав.

Он самый стабильный игрок в команде по забитым голам, и в целом его игра очень хороша. Он выходит на поле с определённым настроем, что мне тоже нравится», — приводит слова Руни BBC.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В 24 встречах нынешнего клубного сезона Экитике забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.

