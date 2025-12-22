Кечинов — о Станковиче в «Црвене»: такие люди долго без работы не находятся

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение экс главного тренера красно-белых Деяна Станковича на пост наставника «Црвены Звезды».

«Для «Црвены» Станкович — звезда и очень знаковая фигура. По-моему, до «Спартака» он работал в «Црвене» и добивался с командой успехов. Это назначение понятно. Для клуба и Сербии в целом Станкович очень знаковая фигура. Такие люди долго без работы не находятся. Предложение поступило — наверное, он с радостью откликнулся», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Станкович работал в «Црвене Звезде» с 2019 по 2022 год. Последним местом работы специалиста является «Спартак», где он тренировал с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.