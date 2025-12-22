Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Египет — Зимбабве: онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций начнётся в 23:00

Египет — Зимбабве: онлайн-трансляция матча 1-го тура Кубка Африки начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Египта и Зимбабве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Египет
Не начался
Зимбабве
Двумя другими командами в группе B являются сборные ЮАР и Анголы. Их очный матч проходит в эти минуты на стадионе «Стад де Марракеш» (Марракеш, Марокко).

Всего в турнире принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп по четыре участника. Стадия плей-офф начнётся с 1/8 финала. Решающая встреча соревнования состоится 18 января. Действующим чемпионом КАН является сборная Кот-д’Ивуара.

Топовый турнир сборных посреди клубного сезона. Главное о Кубке Африки
Топовый турнир сборных посреди клубного сезона. Главное о Кубке Африки
