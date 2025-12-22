Египет — Зимбабве: онлайн-трансляция матча 1-го тура Кубка Африки начнётся в 23:00

Сегодня, 22 декабря, состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Египта и Зимбабве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Двумя другими командами в группе B являются сборные ЮАР и Анголы. Их очный матч проходит в эти минуты на стадионе «Стад де Марракеш» (Марракеш, Марокко).

Всего в турнире принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп по четыре участника. Стадия плей-офф начнётся с 1/8 финала. Решающая встреча соревнования состоится 18 января. Действующим чемпионом КАН является сборная Кот-д’Ивуара.