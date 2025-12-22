Ламин Ямаль создал канал на YouTube, у форварда «Барселоны» уже 99 тыс. подписчиков

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль создал канал на YouTube. На данный момент на него загружено одно 11-минутное видео с экскурсией по дому футболиста и один шортс. В первые часы с момента создания на канал уже подписались свыше 99 тысяч человек.

Ламин Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с апреля 2023 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл за сине-гранатовых 14 матчей в испанской Ла Лиге. На его счету семь забитых мячей и семь результативных передач.

Фото: YouTube--канал Ламина Ямаля

Ранее Ламин Ямаль был признан лучшим футболистом мира по версии британского журнала FourFourTwo. Форвард занял первое место в рейтинге из 100 игроков.