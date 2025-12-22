Нападающий «Монако» Минамино получил травму крестообразной связки

Японский нападающий «Монако» Такуми Минамино получил повреждение крестообразной связки во встрече 1/32 финала Кубка Франции с «Осером» (2:1).

«Во время матча 1/32 финала Кубка Франции с «Осером» наш футболист Такуми Минамино получил травму левого колена. Медицинское обследование выявило разрыв передней крестообразной связки. Такуми может рассчитывать на поддержку всего клуба на протяжении всего периода восстановления. Выздоравливай скорее, Такуми, мы с тобой!» — сказано в сообщении монегасков.

В 21 матче нынешнего клубного сезона Такуми Минамино забил четыре гола и отдал три результативные передачи.