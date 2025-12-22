В «Барселоне» рассчитывают на возвращение Араухо к концу года — Sport.es

В «Барселоне» рассчитывают, что центральный защитник Рональд Араухо вернётся в состав команды к концу 2025 года. Об этом сообщает Sport.es. Ранее футболист брал перерыв от футбола из-за психологических проблем.

По информации издания, после повреждения защитника Андреаса Кристенсена, травмировавшего переднюю крестообразную связку левого колена, в каталонском клубе ожидают скорейшего возвращения уругвайца.

Ранее Араухо был отстранён от матчей на неопределённый срок после игры 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:3), где он вышел в стартовом составе, но был удалён с поля до перерыва и подвергся критике. Защитник сообщил клубу о своём эмоциональном выгорании и неуверенности в себе, попросив время на восстановление. Руководство «Барселоны» поддержало его решение и предоставило возможность отдохнуть. Во время перерыва Араухо отправился в духовное путешествие в Израиль.