Кечинов: «Спартаку» ни в коем случае нельзя продавать Маркиньоса — это определяющий игрок

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слухи о возможном уходе из команды вингера красно-белых Маркиньоса.

«Спартаку» ни в коем случае нельзя продавать Маркиньоса. Это один из лидеров атаки. От его игры зависит атакующий потенциал «Спартака». Я считаю, что в данный момент никто его не продаст. Это определяющий игрок», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересована «Црвена Звезда». 22 декабря клуб объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Деяна Станковича, который ранее возглавлял «Спартак».

