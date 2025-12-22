Скидки
Главная Футбол Новости

Лингард: мне показалось, что переход в «Сеул» — это шанс отдохнуть от шума Манчестера

Полузащитник Джесси Лингард, который покидает «Сеул», высказался о своём будущем и поделился воспоминаниями от перехода в южнокорейскую команду.

«Сначала я был в шоке, потому что ничего не знал о Сеуле. Но когда я стал думать о варианте с переходом в этот клуб, мне показалось, что это может быть шанс перезагрузиться, отдохнуть от шума Манчестера. В Манчестере много отвлекающих факторов. Тебя могут втянуть в походы по магазинам и тому подобное. Я просто хотел уехать и сосредоточиться на футболе», — приводит слова Лингарда The Guardian.

Помимо этого, футболист заявил, что он открыт для предложений, упомянув Европу, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

