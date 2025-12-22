Скидки
Владелец «Крузейро» подтвердил интерес к Жерсону из «Зенита»

Владелец «Крузейро» подтвердил интерес к Жерсону из «Зенита»
Комментарии

Владелец «Крузейро» Педро Лоуренсу подтвердил интерес клуба к полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» Жерсону, а также назвал причины, которые осложняют вариант с возвращением бразильского футболиста на родину.

«Он действительно отличный игрок. Жерсон интересен любой команде в Бразилии. «Крузейро» не исключение. Сейчас разница между заинтересованностью и подписанием контракта огромна. Он дорогой игрок, он перешёл туда за очень высокую цену. Желание заполучить его, скажу вам, у нас есть, он отличный игрок.

У нас уже отличный состав. Сегодня у нас хорошо собранная, сплочённая команда. Скоро Кубок Либертадорес, сложный турнир, но у нас потрясающая команда, мы очень довольны тем составом, который у нас есть. Так что нам нужен один или два игрока на те позиции, которые, как нам кажется, необходимо усилить. Мы не собираемся продавать игроков, чтобы покупать новых или делать что-то безумное. Мы будем действовать в рамках реальности», — приводит слова Лоуренсу издание Torcedores.com.

