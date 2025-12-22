Форвард Замбии приземлился на шею, сделав сальто во время празднования гола в Кубке Африки

Нападающий сборной Замбии Патсон Дака неудачно приземлился во время празднования гола в матче 1-го тура Кубка африканских наций — 2025 со сборной Мали. Команды играли на стадионе «Стад Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Омар Абдулкадир Артан (Сомали).

На 90+2-й минуте Дака сравнял счёт ударом головой и помог своей команде сыграть вничью. Во время празднования взятия ворот нападающий сделал несколько кульбитов, после чего приземлился на шею и остался лежать. Партнёры подбежали к футболисту и вместе с ним начали праздновать гол.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее в группе А сборная Марокко одержала победу над Коморскими островами (2:0). Матчи 2-го и 3-го тура в группе А пройдут 26 и 29 декабря. Финал турнира состоится 18 января.