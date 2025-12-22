«Ждали команду за пределами стадиона». Лингард — о реакции фанатов «Сеула» на поражения

Полузащитник Джесси Лингард, который покидает «Сеул», вспомнил эпизод с участием разъярённых фанатов клуба после пятиматчевой серии поражений в домашних встречах.

«Фанаты ждали команду за пределами стадиона, заблокировав движение автобуса на час, заставив тренера выйти и поговорить с ними. Это было просто безумие. Это всё потому, что «Сеул» — самый большой клуб страны, всегда сравниваю его с «Манчестер Юнайтед». Здесь всегда ждут побед», — приводит слова Лингарда The Guardian.

Джесси Лингард выступал за «Сеул» с 2024 по 2025 год, приняв участие в 67 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.