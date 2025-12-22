Агкацев посетил турнир по вольной борьбе, где сфотографировался с чемпионом UFC Махачевым

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев посетил турнир по вольной борьбе между сборными Осетии и Дагестана, посвящённый юбилею заслуженного тренера СССР Казбека Дедегкаева. На турнире голкипер «быков» сделал фотографию с действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Борьба — в крови народа. Вчера посетил матчевую встречу сборных Осетии и Дагестана, посвящённую юбилею Казбека Магометовича Дедегкаева — легенды вольной борьбы и одного из самых титулованных тренеров.

Высочайший уровень мастерства и незабываемые эмоции от турнира!» – написал голкипер в своём телеграм-канале.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 40 очков и на текущий момент занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко.