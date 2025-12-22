Экс-игрок «Сеула» Лингард рассказал, как улучшил владение корейским языком

Полузащитник Джесси Лингард, который покидает «Сеул», рассказал, как ему удалось улучшить своё знание корейского языка.

«Мой корейский был хорош. Я учился у молодого игрока по имени Хам Сун-Ву. Когда я присоединился к команде на первую предсезонную подготовку, он периодически приходил ко мне в комнату. Он не говорил по-английски, но навещал меня, примерял мои бейсболки, любовался моими часами. У него была хорошая аура, и мы сразу нашли общий язык.

Сначала мы общались через переводчика, однако он улавливал отдельные слова, которые я произносил, а я — его слова на корейском. Так я и учился — просто благодаря ему. А он выучил английский благодаря мне. В конце концов мы смогли общаться и без переводчиков», — приводит слова Лингарда The Guardian.