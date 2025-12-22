Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк назвал главные события года и обратился к болельщикам ЦСКА

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в формате блиц-опроса назвал главные события 2025 года, а также поздравил болельщиков красно-синих с предстоящими праздниками.

— Любимая новогодняя традиция?
— Поход в баню перед Новым годом.

— Какой новогодний подарок из детства запомнился тебе навсегда?
— Машина на пульте управления с футбольным мячом в комплекте.

— Лучшее футбольное событие года?
— Победа в Кубке и Суперкубке России.

— Лучшее нефутбольное событие года?
— Покупка машины.

— Песня, которую чаще всего слушал в этом году?
— L'One — «Будь собой».

— Лучший фильм или сериал, который ты посмотрел в этом году?
— «Достать ножи».

— Поздравь болельщиков ЦСКА с наступающим Новым годом.
— Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, продолжайте идти к своим целям и достигайте их, а мы постараемся порадовать вас хорошими результатами в 2026 году! — приводит слова Кисляка пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Новости. Футбол
Все новости RSS

