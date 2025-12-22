Скидки
Президент «Баварии» Герберт Хайнер подвёл итоги 2025 года

Комментарии

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подвёл итоги 2025 года для клуба. По итогам прошлого сезона мюнхенцы стали чемпионами Германии.

«Это был насыщенный, динамичный и особенный год, к концу которого у нас будет более 430 тыс. членов клуба, это доказывает, что в «Баварии» всё делается правильно как на поле, так и за его пределами. От имени клуба я хотел бы поблагодарить всех членов и болельщиков за их поддержку и преданность. Вместе мы можем оглянуться на юбилейный год, в котором есть много поводов для радости, что также даёт немало оснований для оптимизма: «Бавария» находится в отличной форме, если судить по турнирным позициям наших профессиональных команд как в мужском, так и в женском футболе», — приводит слова Хайнера официальный сайт «Баварии».

