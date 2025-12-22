Президент «Баварии» Герберт Хайнер подвёл итоги 2025 года для клуба. По итогам прошлого сезона мюнхенцы стали чемпионами Германии.

«Это был насыщенный, динамичный и особенный год, к концу которого у нас будет более 430 тыс. членов клуба, это доказывает, что в «Баварии» всё делается правильно как на поле, так и за его пределами. От имени клуба я хотел бы поблагодарить всех членов и болельщиков за их поддержку и преданность. Вместе мы можем оглянуться на юбилейный год, в котором есть много поводов для радости, что также даёт немало оснований для оптимизма: «Бавария» находится в отличной форме, если судить по турнирным позициям наших профессиональных команд как в мужском, так и в женском футболе», — приводит слова Хайнера официальный сайт «Баварии».