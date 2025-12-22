Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ЮАР — Ангола, результат матча 22 декабря 2025, счет 2:1, 1-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборная ЮАР переиграла команду Анголы в матче Кубка африканских наций
Завершился матч 1-го тура Кубка африканских наций 2025 года, в котором встречались сборные ЮАР и Анголы. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда ЮАР. Встреча состоялась на стадионе Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Махмуд Али Махмуд Исмаиль (Судан).

Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 20:00 МСК
ЮАР
Окончен
2 : 1
Ангола
1:0 Апполлис – 21'     1:1 Шоу – 35'     2:1 Фостер – 79'    

Осуин Апполлис вывел номинальных хозяев поля вперёд на 21-й минуте. Шоу на 35-й минуте сравнял счёт, а победным мячом на 79-й минуте отметился Лайл Фостер.

В квартете А с ЮАР и Анголой также выступают Египет и Зимбабве.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
