Сборная ЮАР переиграла команду Анголы в матче Кубка африканских наций

Завершился матч 1-го тура Кубка африканских наций 2025 года, в котором встречались сборные ЮАР и Анголы. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда ЮАР. Встреча состоялась на стадионе Стад де Марракеш (Марракеш, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Махмуд Али Махмуд Исмаиль (Судан).

Осуин Апполлис вывел номинальных хозяев поля вперёд на 21-й минуте. Шоу на 35-й минуте сравнял счёт, а победным мячом на 79-й минуте отметился Лайл Фостер.

В квартете А с ЮАР и Анголой также выступают Египет и Зимбабве.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.