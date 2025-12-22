Скидки
Наир Тикнизян прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Порту» и «Ланса»

Защитник сербской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о возможном интересе к нему от клубов из Западной Европы. Ранее сообщалось, что футболистом сборной Армении интересуются французский «Ланс» и португальский «Порту».

— Новости последних недель (разговор записывался в начале ноября. — Прим. «Чемпионата»): к Тикнизяну проявляют интерес «Ланс», «Порту».
— После матча с «Порту» ко мне подошёл один человек из тренерского штаба, может, второй или третий тренер. Он пожал мне руку, поблагодарил за игру и сказал, что я показал хороший перфоманс. Я поймал себя на мысли, что, возможно, их заинтересовал, но в тот же миг всё это и закончилось. У меня есть задачи здесь, в таком большом клубе. Не могу растрачивать своё время на слухи. Безусловно, это приятно, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Наир Тикнизян выступает за сербскую «Црвену Звезду» с лета 2025 года. Ранее футболист защищал цвета московского «Локомотива».

