«Интер Майами» анонсировал продажу фрагментов газона домашнего стадиона

Действующий победитель МЛС «Интер Майами» в соцсетях анонсировал продажу фрагментов газона домашнего стадиона команды «Чейз Стэдиум».

В зависимости от размера сувенира его стоимость составит от $ 50 до $ 725. Именно на этой арене команда из Флориды ранее обыграла канадский «Ванкувер Уайткэпс» (3:1) и забрала трофей. Со следующего сезона «цапли» будут проводить домашние матчи на новом стадионе Miami Freedom Park.

«Интер Майами» был основан в 2018 году. Команда играет в МЛС с 2020 года. За это время команде также удалось завоевать трофей регулярного чемпионата МЛС (2024) и североамериканский Кубок лиг (2023).