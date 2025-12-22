«Была больше». Тикнизян раскрыл свою точную зарплату в «Локомотиве» и «Црвене Звезде»

Защитник сербской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян, выступавший ранее за московский «Локомотив», назвал свою точную зарплату в России и Сербии, а также объяснил, почему согласился на меньшую сумму оклада при трансфере.

— Сейчас твоя зарплата в «Црвене» чистыми € 600 тыс.?

— Да.

— В «Локомотиве» была такая же зарплата?

— Больше.

— Как ты себе объяснял, что пошёл на понижение?

— Объяснял это тем, что хочу играть в Европе. Бог даёт возможность играть в Европе, играть в старте, выходить и быть основным футболистом такого большого клуба. Вопрос денег — он важен, когда ты семьянин, отец. У меня эта ситуация очень похожа на ту, что произошла пять лет назад, когда я уходил в аренду в курский «Авангард». Тоже шёл туда за футболом, и в итоге футбол меня отблагодарил.

В «Локомотиве» [у меня была зарплата] 5,5 млн рублей в месяц (€ 750 тыс. в год. — Прим. «Чемпионата»).

— Тебе комфортно с такой зарплатой?

— Абсолютно. Не понимаю людей, у которых есть большие зарплаты, и при этом они хотят ещё больше, больше. Мой жизненный план, чтобы у детей была квартира, у родителей. У отца она есть, у матери снимаю квартиру, дай бог, в скором времени удастся купить недвижимость. У нас с женой квартира и, дай бог, дом. Машина — всё. Дальше, если мы говорим про какие-то инвестиции, этого достаточно. Просто чтобы получать удовольствие от жизни, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.