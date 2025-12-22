Скидки
«Если бы хотел денег, то согласился бы». Тикнизян объяснил срыв своего трансфера в «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился деталями переговоров с «Зенитом» в бытность игроком «Локомотива», а также назвал причины, почему трансфер в итоге не состоялся. За свой нынешний клуб Тикнизян выступает с лета 2025 года.

«Зенит» предложил очень хорошие условия. Я думал, что могу прийти в «Локомотив» и попросить о прибавке в виде 50% к зарплате, чтобы тот контракт меня не соблазнял. Есть семья, есть дети: у меня два сына, жена, родители — это абсолютно нормально. Я за те зимние сборы стал лучшим бомбардиром команды. Мне ответили следующим образом: «Нет предложений — нет повышений».

«Зенит» предлагал мне 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 млн. Я хотел посмотреть — вступят ли они в переговоры? Они поставили чёткие условия — так или никак, я сказал «никак». На этом всё закончилось.

Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы и на то предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в «Локомотиве». Мне важно было понимать: меня берут как футболиста, на которого будут рассчитывать на футбольном поле, или берут как дыркозатыкателя, который будет сидеть под одним из лучших левых защитников Дугласом Сантосом?

Хоть «Зенит» — это и огромный клуб, я всегда смотрел немного в другом направлении», — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

