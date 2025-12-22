Эндрик переходит из «Реала» в «Лион», известны условия сделки — Фабрицио Романо

Форвард мадридского «Реала» Эндрик переходит в «Лион» из французской Лиги 1. О скором трансфере объявил журналист Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, бразилец присоединится к своей новой команде на условиях аренды без права выкупа.

Сообщается, что французский клуб будет выплачивать Эндрику 50% от его зарплаты.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» летом 2024 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 47 млн. В текущем сезоне 19-летний форвард отыграл 99 минут за «Реал», проведя всего три матча — по одному в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов УЕФА. Его контракт рассчитан до 2030 года.