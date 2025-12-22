Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Наполи» — «Болонья»: Давид Нерес оформил дубль на 57-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт финальный матч Суперкубка Италии между «Наполи» и «Болоньей». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступает Андреа Коломбо. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Нерес – 39'     2:0 Нерес – 57'    

Фланговый нападающий «Наполи» Давид Нерес оформил дубль на 57-й минуте. Ранее Нерес открыл счёт в матче на 39-й минуте.

В полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» одолел «Милан» со счётом 2:0, а «Болонья» оказалась сильнее «Интера» (1:1, 3:2 пен.).

В 2024 году трофей взял «Милан», победивший в финале «Интер». Отметим, рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский «Ювентус», выигрывавший этот трофей девять раз.

Турнирная сетка Суперкубка Италии
