«Наполи» — «Болонья»: Давид Нерес оформил дубль на 57-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Суперкубка Италии между «Наполи» и «Болоньей». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступает Андреа Коломбо. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Фланговый нападающий «Наполи» Давид Нерес оформил дубль на 57-й минуте. Ранее Нерес открыл счёт в матче на 39-й минуте.

В полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» одолел «Милан» со счётом 2:0, а «Болонья» оказалась сильнее «Интера» (1:1, 3:2 пен.).

В 2024 году трофей взял «Милан», победивший в финале «Интер». Отметим, рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский «Ювентус», выигрывавший этот трофей девять раз.