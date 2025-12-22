Скидки
Уэстон Маккенни: я счастлив в «Ювентусе», мне нравится Турин

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни дал комментарий на тему продления контракта с клубом. Нынешний трудовой договор футболиста с туринцами рассчитан до лета 2026 года.

«Я счастлив в «Ювентусе», мне нравится Турин, я здесь уже четыре года и хочу остаться как можно дольше, но это также зависит от клуба. Продление контракта? Не могу сказать, начали ли мы об этом говорить (смеётся)», — приводит слова Маккенни Corriere dello Sport.

В 22 матчах нынешнего клубного сезона американец забил два гола и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 22 млн.

