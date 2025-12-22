Защитник ЦСКА Виктор привлёк внимание ряда клубов из Бразилии — Palco De Esporte

Центральный защитник ЦСКА Жоао Виктор может вернуться в Бразилию. Как сообщает Palco De Esporte в соцсети X, интерес к футболисту проявляет ряд клубов бразильской Серии А. В числе претендентов на Виктора называются «Сантос», «Гремио», «Баия», «Крузейро» и «Атлетико Паранаэнсе».

Жоао Виктор присоединился к ЦСКА перед стартом сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Московский клуб объявил о трансфере бразильца из «Васко да Гама» в августе текущего года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,5 млн.

В первой части сезона Жоао Виктор принял участие в 14 матчах за красно-синих в РПЛ и Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями.