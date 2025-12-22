Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Виктор привлёк внимание ряда клубов из Бразилии — Palco De Esporte

Защитник ЦСКА Виктор привлёк внимание ряда клубов из Бразилии — Palco De Esporte
Комментарии

Центральный защитник ЦСКА Жоао Виктор может вернуться в Бразилию. Как сообщает Palco De Esporte в соцсети X, интерес к футболисту проявляет ряд клубов бразильской Серии А. В числе претендентов на Виктора называются «Сантос», «Гремио», «Баия», «Крузейро» и «Атлетико Паранаэнсе».

Жоао Виктор присоединился к ЦСКА перед стартом сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Московский клуб объявил о трансфере бразильца из «Васко да Гама» в августе текущего года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,5 млн.

В первой части сезона Жоао Виктор принял участие в 14 матчах за красно-синих в РПЛ и Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Готовится главный трансфер зимы в РПЛ! Кому выгоднее обмен Дивеева — ЦСКА или «Зениту»?
Опрос
Готовится главный трансфер зимы в РПЛ! Кому выгоднее обмен Дивеева — ЦСКА или «Зениту»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android