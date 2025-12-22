Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Наир Тикнизян рассказал, какие европейские клубы обсуждали с ним сотрудничество

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян прокомментировал слухи, которые ранее связывали его с рядом клубов из Испании и Германии.

— «Леганес», «Хетафе», «Севилья», «Реал Сосьедад». Кто-то ещё был из Германии. Что из этого правда?
— «Леганес» и «Севилья», были даже контакты. У «Севильи» были личные условия и предложения в клуб, у «Леганеса» —только условия личного контракта.

— В чём была проблема?
— Это не была проблема. «Локомотив» в обоих случаях отказался меня отпускать из-за неприемлемой для них суммы трансфера. И даже когда был момент с «Вердером» в 2023 году, их последнее предложение — € 4 млн, «Локомотив» отказал. [Спортивный директор] Ульянов мне сказал, что я стою больше. Я посмеялся и ответил, что посмотрим. Не стал давить в тот момент, работаем дальше, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

