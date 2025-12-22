«Наполи» выиграл Суперкубок Италии, победив в финале «Болонью». Нерес оформил дубль

Завершился финальный матч Суперкубка Италии между «Наполи» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступил Андреа Коломбо. Победу в матче со счётом 2:0 одержали действующие чемпионы Серии А.

Фланговый нападающий «Наполи» Давид Нерес открыл счёт в матче на 39-й минуте. Во втором тайме Нерес оформил дубль на 57-й минуте.

В полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» одолел «Милан» со счётом 2:0, а «Болонья» оказалась сильнее «Интера» (1:1, 3:2 пен.).

Отметим, рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский «Ювентус», выигрывавший этот трофей девять раз.