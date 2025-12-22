Тикнизян высказался о Михаиле Галактионове, с которым работал в «Локомотиве»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове, а также рассказал, как клуб не отпустил его в полугодичную аренду в испанский «Леганес».

— Ульянов — человек-слово, а Галактионов?

— У нас с ним не было диалогов, где создавались такие условия, в которых он бы что-то говорил, а потом приходилось за это отвечать… По поводу всей этой ситуации понимаешь, какой был диссонанс в голове? Руководство клуба говорит, что ты один из лидеров команды, все за то, чтобы тебя продлить, а потом ты можешь не играть три матча. Как мне рассуждать?

— Не хочу выступать адвокатом, но тебе это сказало руководство клуба. Они могут так считать, однако доверяют главному тренеру. Он тоже не вечный, тоже могут убрать раньше тебя после любого матча. Если так считает кто-то, имеют право, но ставит в состав тренер, на это не должен влиять президент клуба.

— Не говорите тогда футболисту. Они же имеют прямой контакт с тренером. Тренер так или иначе делится какими-то моментами, связанными с футболом.

— Тренер же может считать, что ты в плохой форме?

— Окей, я в плохой форме или Вася Пупкин. Есть телефон, [набери, скажи:] «Тикнизян, зайди в тренерскую». [Скажи:] «Здесь ты не добежал, тут неправильно сделал, в плохих кондициях, поэтому не играешь». Очень обидно было бы, что тебя критикуют, говорят, что ты делаешь что-то не так, но ты бы уважал за честность. Поэтому для меня Николич и Олич одни из тех тренеров по типажу, с которыми бы я хотел работать. То же самое и про тренера «Црвены Звезды» могу сказать (интервью записывалось в ноябре, 22 декабря Владана Милоевича на посту тренера сменил Деян Станкович. — Прим. «Чемпионата»). Это люди, которые имеют с тобой прямой зрительный контакт. И они тебе говорят то, что считают нужным. Тренер — это босс, и он решает, будешь ты играть или нет.

— У тебя был контакт зрительный с Галактионовым?

— Был.

— Проблема была в том, что Галактионов тебе не объяснял, почему не играешь?

— Правильно. Февраль этого года, зимние сборы. Приезжаю на них, полностью поменяв свою ментальность. Перестаю показывать черты своего характера, закрываю рот и работаю. Только и делаю, что работаю. Многие люди из команды на меня смотрели и говорили: «Что с тобой стало?»

Приходит в феврале бумага от «Леганеса», личные условия, контракт. Я сразу пишу Ульянову, можем ли встретиться в лобби отеля с ним и главным тренером. Встречаемся, говорю, что знаю о звонке из «Леганеса». Они подтверждают. Отвечаю: «Хочу понять одну вещь. Вы меня рассматриваете как боевую единицу, как футболиста, который будет нужен команде, будет получать так или иначе игровое время? Или у вас нет понимания насчёт моего будущего? Если нет, давайте я уйду в эту платную аренду до лета». На что мне Ульянов и Галактионов отвечают: «Ты один из лидеров, ты нужен». Что было дальше, можешь открыть, посмотреть просто, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.