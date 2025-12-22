«Интер Майами» интересуется экс-игроком «ПСЖ» Ло Чельсо — El Correo de Andalucia

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо стал трансферной целью клуба МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает El Correo de Andalucia.

По данным источника, клуб из Севильи хочет получить за игрока € 5 млн. Срок действия трудового договора аргентинца с его нынешним клубом рассчитан до лета 2028 года.

Джовани Ло Чельсо является воспитанником «Росарио Сентраль», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. Помимо этого, в послужном списке хавбека есть «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вильярреал». За «Бетис» он выступает с лета 2024 года, ранее он уже играл за эту команду с 2018-го по 2020-й.