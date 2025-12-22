Тикнизян рассказал, как в «Локомотиве» его обвиняли в попытке свергнуть Галактионова

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян объяснил свои слова про главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, а также рассказал, как его вместе с форвардом Артёмом Дзюбой обвиняли в попытках намеренно навредить главному тренеру.

— Твоя цитата: «Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, а в конечном счёте оказался никому не нужным изгоем». Это ты сказал про Галактионова, что он ответил?

— На эту фразу – ничего. [Объясню], почему были сказаны эти слова. Произошёл момент, с которого всё началось, получил повреждение, старался форсировать своё возвращение на поле. К сожалению, сроки затянулись. И там, помимо повреждения, были моменты с обычной жизнью, с бытом.

Это была кубковая игра с «Уралом», после которой Галактионов хотел инициировать встречу с руководством и уйти в отставку. Через час после того, как я это увидел, позвонил в клуб и сказал, что не нужно убирать главного тренера, проблема не в нём, а в футболистах, мы это преодолеем. Мне ответили: «Спасибо за звонок, Наир, он очень важный».

Через две недели игра с ЦСКА, мы вели по ходу встречи 3:1. За 15 минут до конца матча меня и Дзюбу выпустили на поле, после этого счёт стал 3:3. Мы с ним вдвоём вышли в атаку, и, к сожалению, так получилось, что пропустили два мяча. Ни он, ни я не были к этому причастны… После этого матча мы остались с ним крайними вдвоём. Считаю, что с того момента ситуация надломилась, всё пошло вниз по накатанной.

— Крайними – это как, вас обвинили?

— Считай, что так.

— Это сделал тренер?

— Как мне тебе ответить, да?

— Ты сказал, что всё пошло по накатанной. Что имеешь в виду?

— После этого начал слышать со стороны тренерского штаба, не напрямую, через доктора, что они сомневаются в том, есть ли у меня повреждения на самом деле, что я притворяюсь, что у меня есть какой-то план, чтобы свергнуть с поста главного тренера, чтобы какую-то революцию провести. Я не позволяю себе ругаться матом, но это смешно.

Это очень смешно. И мне как человеку, который показывал каждый раз своё отношение тяжёлой работой, было это слушать оскорбительно… — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.