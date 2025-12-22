«Инициатива клуба». Игрок «Црвены Звезды» Тикнизян — о получении сербского паспорта

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян дал комментарий касательно получения сербского паспорта в сентябре 2025 года.

— Как возникла идея с сербским паспортом?

— Инициатива клуба. Сказали, что это облегчит мне путешествия по Европе, даст преимущество внутри чемпионата. Я согласился, потому что от этого ничего не терял. Считаю, что это абсолютно правильное решение, и слава богу, что у меня есть этот паспорт.

— Ты получил паспорт за 88 дней. Как такое возможно?

— Вот так, не могу разглашать (смеётся), — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Наир Тикнизян выступает за сербскую «Црвену Звезду» с лета 2025 года.