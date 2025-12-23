Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Тикнизян: казалось, если позвонили из «Болоньи» или «Бетиса», трансфер на 99% состоится

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян объяснил, почему не перешёл из «Локомотива» в «Зенит», а также рассказал о ходе переговоров с испанским «Бетисом» и итальянской «Болоньей» в тот же период.

— Не понимаю, как ты, футболист РПЛ, не переходишь в «Зенит» на зарплату в два раза больше, в лучшую команду, на тот момент, России, к чемпионам страны.
— На тот момент у меня был диалог с «Болоньей», но не было никакой бумаги. Был диалог с «Бетисом». За эти три года осознал, что клубы из Европы будут очень тщательно за тобой смотреть, что им важно всё… Тогда мне казалось, что, если мне позвонили из «Болоньи» или «Бетиса», если я поговорил с ними по видеосвязи, трансфер на 99% состоится. Но это далеко не так, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Летом текущего года Наир Тикнизян покинул московский «Локомотив». С сезона-2025/2026 защитник сборной Армении выступает в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду».

