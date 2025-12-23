«Ливерпуль» сделал заявление по травме Исака, форварду провели операцию

Пресс-служба английского «Ливерпуля» опубликовала заявление в связи с травмой нападающего команды Александера Исака, полученной во встрече 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Швед отличился на 56-й минуте, а на 60-й был заменён.

«Александер Исак сегодня успешно перенёс операцию после травмы, полученной в субботу. Нападающий «Ливерпуля» получил повреждение в результате столкновения при попытке забить первый гол в матче с «Тоттенхэмом» и был вынужден покинуть поле.

После диагностики сегодня была проведена операция по поводу травмы лодыжки, включавшей перелом малоберцовой кости. Реабилитация Исака продолжится в тренировочном центре клуба, сроки его возвращения пока не определены», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Ливерпуля».