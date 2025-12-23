Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» сделал заявление по травме Исака, форварду провели операцию

«Ливерпуль» сделал заявление по травме Исака, форварду провели операцию
Пресс-служба английского «Ливерпуля» опубликовала заявление в связи с травмой нападающего команды Александера Исака, полученной во встрече 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Швед отличился на 56-й минуте, а на 60-й был заменён.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

«Александер Исак сегодня успешно перенёс операцию после травмы, полученной в субботу. Нападающий «Ливерпуля» получил повреждение в результате столкновения при попытке забить первый гол в матче с «Тоттенхэмом» и был вынужден покинуть поле.

После диагностики сегодня была проведена операция по поводу травмы лодыжки, включавшей перелом малоберцовой кости. Реабилитация Исака продолжится в тренировочном центре клуба, сроки его возвращения пока не определены», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Ливерпуля».

