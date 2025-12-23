Тикнизян назвал проблему, с которой столкнутся Батраков и Кисляк при переходе в Европу

Защитник сербской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился мнением о перспективах полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

— Что будет дальше с Батраковым?

— Если Лёша так продолжит, то с ним всё будет хорошо. Несмотря на то что он очень юного возраста, он не по годам умный и психологически устойчивый футболист… Батраков и Кисляк — одни из самых талантливых молодых футболистов в нашем чемпионате, имеющие в своем арсенале безупречные качества и навыки…

— Бубнов сказал, что Батраков может играть в «Барселоне» или «Баварии».

— Он может туда попасть с его бешеной результативностью, видением поля, навыками. Понимаешь, в чём загвоздка? Всё стало завязано на цифрах, сколько пробежал, какое количество спринтов, как ведёшь единоборства. Магия футбола постепенно, к сожалению, сходит на нет…

У нас была игра с «Лиллем». Перед игрой посмотрел, с кем они играли. Знаешь, как удивился, когда увидел, что у них за 16 дней – шесть игр. Если берём Кисляка и Батракова, которые ещё не лучшим образом развиты антропометрически… Смогут ли они выдержать этот график даже в «Лилле», который играет в чемпионате с «Монако», летит в Грецию на матч Лиги Европы с ПАОКом, возвращается, играет с «Ниццей», летит в Белград на матч с «Црвеной Звездой»? Пройти его на стабильном хорошем уровне? Если честно, считаю, что нет. Даже я, человек, который является одним из самым выносливых в «Црвене», был в «Локомотиве», как говорят многие статистические данные, не выдержал бы этого.

Конечно, вопрос адаптации. Спустя время они бы к этому адаптировались. Но мы не можем не вспомнить нашего хорошего друга Арсена Захаряна. Яркий пример того, что может случиться с футболистом, попадающим в европейские реалии.

Возьмём Сашу Головина, самый талантливый на сегодняшний день российский футболист. Его первый год: травма, три игры, травма. Банально человек не был готов к этим скоростям, физически, возможно, ментально. Это я не про Сашу, абстрактно. И когда мы сидим, рассуждаем, этот стоит € 30 млн, этот € 100 млн, это очень субъективно.

— Ты не согласен с Бубновым, что Батраков – игрок для «Баварии»?

— Частично не согласен с тем, что он мог бы там сразу играть стабильно. То, что он туда может попасть, безусловно, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.