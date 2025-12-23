Скидки
Главная Футбол Новости

Кубок африканских наций — 2025: результаты на 22 декабря, календарь, таблица

Комментарии

В понедельник, 22 декабря, состоялись три встречи в Кубке африканских наций — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 22 декабря:

Мали — Замбия — 1:1;
ЮАР — Ангола — 2:1;
Египет — Зимбабве — 2:1.

Оставшиеся восемь матчей 1-го тура группового этапа КАН состоятся 23 и 24 декабря. Групповой турнир завершится 31 декабря.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

