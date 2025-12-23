«Атлетик» Бильбао уступил «Эспаньолу» в матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Эспаньол». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао). В качестве главного арбитра матча выступил Матео Бускетс Феррер. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда гостей.

Первый гол во встрече забил нападающий хозяев поля Алекс Беренгер на 38-й минуте. В конце первого тайма на 44-й минуте защитник каталонского клуба Карлос Ромеро сравнял счёт. Во втором тайме нападающий Пере Милья вывел «Эспаньол» вперёд голом на 52-й минуте.

После этой игры «Эспаньол» с 33 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Испании, «Атлетик» с 23 очками располагается на восьмой строчке.