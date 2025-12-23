Скидки
Атлетик Бильбао — Эспаньол, результат матча 22 декабря 2025, счет 1:2, 17-й тур Примеры 2025/2026

«Атлетик» Бильбао уступил «Эспаньолу» в матче 17-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Эспаньол». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао). В качестве главного арбитра матча выступил Матео Бускетс Феррер. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда гостей.

Испания — Примера . 17-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 2
Эспаньол
Барселона
1:0 Беренгер – 38'     1:1 Ромеро – 44'     1:2 Милья – 52'    

Первый гол во встрече забил нападающий хозяев поля Алекс Беренгер на 38-й минуте. В конце первого тайма на 44-й минуте защитник каталонского клуба Карлос Ромеро сравнял счёт. Во втором тайме нападающий Пере Милья вывел «Эспаньол» вперёд голом на 52-й минуте.

После этой игры «Эспаньол» с 33 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Испании, «Атлетик» с 23 очками располагается на восьмой строчке.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
