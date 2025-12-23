Результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 22 декабря, завершился 17-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании:
19 декабря, пятница:
«Валенсия» — «Мальорка» — 1:1.
20 декабря, суббота:
«Овьедо» — «Сельта» — 0:0;
«Леванте» — «Реал Сосьедад» — 1:1;
«Осасуна» — «Алавес» — 3:0;
«Реал» Мадрид — «Севилья» — 2:0.
21 декабря, воскресенье:
«Жирона» — «Атлетико» Мадрид — 0:3;
«Вильярреал» — «Барселона» — 0:2;
«Эльче» — «Райо Вальекано» — 4:0;
«Бетис» — «Хетафе» — 4:0.
22 декабря, понедельник:
«Атлетик» Бильбао — «Эспаньол» — 1:2.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 46 очков за 18 матчей.