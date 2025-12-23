Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Испании по футболу 2025/2026: результаты на 22 декабря, календарь, таблица

Результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В понедельник, 22 декабря, завершился 17-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании:

19 декабря, пятница:

«Валенсия» — «Мальорка» — 1:1.

20 декабря, суббота:

«Овьедо» — «Сельта» — 0:0;
«Леванте» — «Реал Сосьедад» — 1:1;
«Осасуна» — «Алавес» — 3:0;
«Реал» Мадрид — «Севилья» — 2:0.

21 декабря, воскресенье:

«Жирона» — «Атлетико» Мадрид — 0:3;
«Вильярреал» — «Барселона» — 0:2;
«Эльче» — «Райо Вальекано» — 4:0;
«Бетис» — «Хетафе» — 4:0.

22 декабря, понедельник:

«Атлетик» Бильбао — «Эспаньол» — 1:2.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 46 очков за 18 матчей.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Истории
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android