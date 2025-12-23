Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Ноттингем Форест, результат матча 22 декабря 2025, счёт 1:0, 17-й тур АПЛ 2025/2026

«Фулхэм» минимально переиграл «Ноттингем Форест» в 17-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 1:0 в этой встрече одержали «дачники». Игра состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Хименес – 45+5'    

Единственный гол в этой встрече забил Рауль Хименес на 45+5-й минуте с пенальти, что и обеспечило лондонцам победу.

После этой игры «Фулхэм» с 23 очками располагается на 13-й строчке, «Ноттингем Форест» с 18 очками находится на 17-м месте.

В следующем туре «дачники» 27 декабря в гостях встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Сити».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Посмотрим, сможем ли мы действовать быстро». Тренер «Фулхэма» Силва — о трансферном окне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android