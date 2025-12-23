«Фулхэм» минимально переиграл «Ноттингем Форест» в 17-м туре АПЛ

Окончен матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 1:0 в этой встрече одержали «дачники». Игра состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Единственный гол в этой встрече забил Рауль Хименес на 45+5-й минуте с пенальти, что и обеспечило лондонцам победу.

После этой игры «Фулхэм» с 23 очками располагается на 13-й строчке, «Ноттингем Форест» с 18 очками находится на 17-м месте.

В следующем туре «дачники» 27 декабря в гостях встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Сити».