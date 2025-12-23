Гол Салаха на 90+1-й минуте принёс Египту победу над Зимбабве в 1-м туре Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Египта и Зимбабве. Команды играли на стадионе «Стад Адрар Арена» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исса Си (Сенегал). Волевую победу со счётом 2:1 одержала команда Египта.

На 20-й минуте нападающий сборной Зимбабве Принс Дуб вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш восстановил равенство в счёте. Форвард Мохамед Салах на 90+1-й минуте принёс своей команде победу.

Двумя другими командами в квартете B являются сборные ЮАР и Анголы. Матчи 2-го и 3-го тура в группе B пройдут 26 и 29 декабря.