Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Египет — Зимбабве, результат матча 22 декабря 2025, счет 2:1, 1-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Гол Салаха на 90+1-й минуте принёс Египту победу над Зимбабве в 1-м туре Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Египта и Зимбабве. Команды играли на стадионе «Стад Адрар Арена» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исса Си (Сенегал). Волевую победу со счётом 2:1 одержала команда Египта.

Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 1
Зимбабве
0:1 Дуб – 20'     1:1 Мармуш – 64'     2:1 Салах – 90+1'    

На 20-й минуте нападающий сборной Зимбабве Принс Дуб вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш восстановил равенство в счёте. Форвард Мохамед Салах на 90+1-й минуте принёс своей команде победу.

Двумя другими командами в квартете B являются сборные ЮАР и Анголы. Матчи 2-го и 3-го тура в группе B пройдут 26 и 29 декабря.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Таблица групп Кубка африканских наций - 2025
