Главная Футбол Новости

Результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 22 декабря, завершился 17-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 17-го тура АПЛ:

Суббота, 20 декабря:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» — 2:2;
«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 0:2;
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0;
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Сандерленд» — 0:0;
«Борнмут» – «Бёрнли» — 1:1;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» — 1:2;
«Эвертон» – «Арсенал» — 0:1;
«Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 4:1.

Воскресенье, 21 декабря:

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

Понедельник, 22 декабря:

«Фулхэм» — «Ноттингем Форест» — 1:0.

После 17 туров первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 39 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (37). Тройку лидеров замыкает «Астон Вилла» (36).

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
