Тикнизян: кем я остался в истории «Локомотива»? Никем

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян оценил своё выступление за «Локомотив». В составе столичного клуба он провёл 122 встречи, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.

— Кем ты остался в истории «Локомотива»?

— Никем. Я не выиграл ни одного трофея. Даже если взять то, что сыграл порядка 120-130 матчей, это никого не волнует. Мои первые 1,5 года, год были не самыми лучшими. К сожалению, не так представлял себе уход из «Локомотива». Но это жизнь, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Летом текущего года Наир Тикнизян покинул московский «Локомотив». С сезона-2025/2026 защитник сборной Армении выступает в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду».