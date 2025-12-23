Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян: кем я остался в истории «Локомотива»? Никем

Тикнизян: кем я остался в истории «Локомотива»? Никем
Комментарии

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян оценил своё выступление за «Локомотив». В составе столичного клуба он провёл 122 встречи, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.

— Кем ты остался в истории «Локомотива»?
— Никем. Я не выиграл ни одного трофея. Даже если взять то, что сыграл порядка 120-130 матчей, это никого не волнует. Мои первые 1,5 года, год были не самыми лучшими. К сожалению, не так представлял себе уход из «Локомотива». Но это жизнь, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Летом текущего года Наир Тикнизян покинул московский «Локомотив». С сезона-2025/2026 защитник сборной Армении выступает в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду».

Материалы по теме
Тикнизян рассказал, как в «Локомотиве» его обвиняли в попытке свергнуть Галактионова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android